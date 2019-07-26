暑假是旅遊旺季，但是艷陽高照讓許多愛美女性擔心曬黑了！南投醫院營養師黃淑敏表示，除了事前塗抹防曬乳，多攝取富含維生素A、D、C、E含量高的食物，內外兼顧，一樣可以「白回來」。

黃淑敏營養師說，維生素A可有效預防皮膚上皮細胞分化、損傷及角化，保持皮膚的完整性及避免水分蒸發，防止曬後的皮膚粗糙；維生素A在動物性食物的來源有牛乳、奶油、乳製品、蛋、肝臟類食物等。

植物的β-胡蘿蔔素是維生素A的前驅物質，吃進身體後會轉變成維生素A。而含β-胡蘿蔔素為主的植物性食物有黃綠色蔬果，包括紅、白蘿蔔、菠菜、花椰菜、蘆筍、南瓜、芒果等。

維生素D可強化血管細胞，使血管更有彈性，不易老化，牛豬雞肝、奶油、蛋黃、乳製品、鮪魚、沙丁魚、小魚乾及魚肝油等食物皆富含維生素D。

維生素E是抗氧化劑，可保護身體脂肪酸與脂蛋白不被氧化，防止皮膚粗糙及乾裂，保持皮膚細胞的健康。維生素E多含於植物油中，如大豆油、小麥胚芽油。其他富含維生素E的食物還有堅果類，如杏仁、花生、葵花子、核桃等及穀類中的全麥製品，其中以小麥胚芽的含量最高，吸收率也較高。

維生素C可幫助人體組織細胞膠原的形成，並參與組織的修補及生長，可維持血管壁的彈性，幫助供給皮膚養分，避免皮膚受紫外線傷害，加速曬傷後皮膚的癒合；維生素C還可保持皮膚彈性防止皺紋產生，美白皮膚及清除有害物質，避免皮膚老化，維生素C多含於蔬果中，蔬菜類以深綠色蔬菜含量最豐富，水果則為柑橘類。

黃淑敏說，維生素B群（包括B1、 B2、 B3、 B6、B12）等也有相同的功效，多含在蔬菜、水果、五穀雜糧、豆魚蛋肉、堅果與種子類食物中，可保護皮膚油脂正常分泌，保留皮膚因日曬而流失的水分，防止皮膚乾燥及乾癢。

黃淑敏表示，這些維生素可以促進皮膚細胞健康、維持細胞間保溼、還原黑色素等作用，與皮膚的美容功能關係密切，因此，民眾要注意營養的補充，水分也要攝取足夠。

(中時 )