反對修訂「逃犯條例」風波未平，香港航空界26日在機場一號客運大樓接機大堂舉行「和你飛」集會，機管局在早上已經加強防範，包括拆除大堂的長櫈等。集會代表下午4時宣布，今日集會有2,500人，聯署則14,600人，當中5,620人是航空界人士。

下午1時起現場放設大量中英的傳單，講述過去兩個月在香港因《逃犯條例》發生的示威等，希望有旅客可以將香港人的訊息帶到外國。

同時，現場也放有如港鐵標語的易拉架，呼籲大家要小心暴徒，暗諷過去周日元朗西鐵站內發生的無差別暴力行為。一名身衣黑衣的女子，手持中英的對照的漫畫，漫畫中的警察及手持武器的男子同被五星旗遮蓋雙眼。女子其後的情緒一度激動，不斷落淚。

集會人士不時高叫「香港人加油」，「Free Hong Kong」的口號，並批評「香港警察 知法犯法」，質疑機場員工平日工作都需要掛上禁區證，不明白警員執勤時可以沒有委任證。

公民黨立法會議員譚文豪強調，今次活動性質絕對和平，預料會有集會以及向旅客派發單張，解釋是次修例引發的爭議。

(中時 )