靈鷲山恪遵千年古制儀軌，考究壇城建置及擺設細節，每年在農曆7月，依時、依辰、依典啟建水陸空大法會，為國內宗教文化盛事。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

世界宗教博物館將於8月11日舉辦「佛教供養文化體驗--靈鷲山水陸法會」走讀活動，實地走訪桃園巨蛋，欣賞靈鷲山水陸畫。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

世界宗教博物館推出的「供養藝術－心．器．法的對話」特展，200件宗教供養器物及文人清供的藝術品，展現書、香、茶、花等供養藝術的極致美學，受到熱烈好評，展期延長至10月13日，並加碼於8月11日舉辦「佛教供養文化體驗--靈鷲山水陸法會」走讀活動，透過漢傳佛教規模最大的法會，讓參觀者了解佛教供養藝術的精髓。

「供養藝術－心．器．法的對話」，詮釋供養藝術的內在精神與美學概念，展區以宗教供奉聖壇、文人清供藝術兩大主題呈現。其中宗教供奉區，展出印度教、道教、佛教3個東方宗教的聖壇，介紹供奉形式、器物及背後內涵。

世界宗教博物館教育推廣組專員張聖涵說，因應展期延長，8月7到14日適逢靈鷲山水陸空大法會在桃園巨蛋啟建，遂結合特展參觀與水陸空大法會導覽兩者，規畫走讀活動。

「水陸法會」是漢傳佛教規模最大、最隆重的法會，有「法會之王」的美譽。靈鷲山恪遵千年古制儀軌，考究壇城建置及擺設細節，每年在農曆7月，依時、依辰、依典啟建，為國內宗教文化盛事。現場有別於一般傳統法會布置的藝術美感，堪稱是宗教藝術的經典美學。都是希望眾生歡喜，人人生起慈悲心，凝聚善念善緣。

張聖涵表示，走讀活動除了在宗博館參觀「供養藝術」特展，還會實地走訪桃園巨蛋，欣賞靈鷲山水陸畫、香花燈食寶法供佛藝術，一探水陸法會內外壇布置陳設，包括妍麗繽紛天蓬打造出來的圓形穹頂、精緻細膩的供桌捏花等，深入了解佛教供養藝術內涵。歡迎對佛教藝術有興趣的民眾上網報名，網址：https：／／is.gd／3YmQ2y

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