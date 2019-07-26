有臉書社群訴求群眾鬥爭推展反核運動，對此，黃士修留言指出，俄羅斯的奧布寧斯克核電廠是世界上第一座商用核反應爐，正是無產階級的福音。結果被封鎖，黃士修自豪，要玩左派，「我都玩得比你們認真！」

有社群團體在臉書招募成員，訴求「財團為了利潤汙染環境，我們為了未來對在抗財團，工人民主控制各大產業，地球才能夠永續法展」。

該社群團體也主張，「反核廢運動，不依靠民進黨，要靠群眾鬥爭，爭取能源民主公有」，「反核運動不能依靠這些親資政客，需要獨立的群眾鬥爭。」

對此，「核能流言終結者」黃士修在臉書指出，「世界上第一座商用核反應爐，就是蘇聯俄羅斯的奧布寧斯克核電廠嗎？因為價格低廉、安全穩定的核能發電，正是無產階級的福音。」

黃士修說，他在該社群團體的臉書留言，然後就被封鎖了！黃士修自豪，「要玩左派知青解放農村，我都玩得比你們認真！」

(中時電子報)