立委邱志偉積極推動歷史建築保存，與岡山文史工作者、自來水公司攜手合作，預計翻修「岡山自來水塔」。（立委邱志偉服務處提供）

活化歷史建築，維護與創造文化價值，立委邱志偉推動具82年歷史的「岡山自來水塔」修復、維護工程。自來水公司表示，將結合岡山服務所辦公廳舍新建工程計畫，對「岡山自來水塔」的史蹟做修復與維護。

岡山文史工作者、岡山里里長劉天賦表示，岡山自來水塔始建於民國26年，塔高達30公尺，為岡山市中心早期的地標。雖然岡山自來水塔早在民國81年便因為功能不善而停止運作，也經由當時高雄縣政府在民國93年登錄為歷史建築。

自來水公司岡山服務所表示，每年均委外辦理整場環境維護整理，包括塔身、毗鄰區域清潔、及常態性綠美化作業，園區綠樹、植栽均定期修剪。另「岡山自來水塔環境修復活化工程」，已由台灣自來水公司委外辦理規劃設計中，預計2019年12月向文化部申請補助，明年6月發包，2021年2月送交高雄市文化局審核。適逢自來水公司岡山服務所原辦公處建物老舊，新建工程一併委外設計辦公廳外觀與岡山水塔周遭環境的整體營造工程，預計2022年12月完工。

邱志偉表示，希望藉由推動岡山自來水塔的環境活化與修復工程，保存重要的文化記憶，也希望可以重拾過去歷史建築的價值。他也將持續追蹤相關工程進度，期盼岡山自來水塔活化修復工程可以盡快呈現給民眾新的風貌，並提升文化保存與活化的觀念。

(中時 )