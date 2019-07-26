台中市屯區藝文中心滿10周年，今年由駐館團隊「樂興之時管絃樂團」擔綱音樂大使，館慶活動從7月到9月，為不同年齡層民眾帶來美妙樂音；27日邀台灣首席男高音王典及流行樂壇實力唱將卓義峯首度同台開講，分享音樂對生命的影響、人生關鍵時刻的心境，為駐館活動揭幕。

除「與音樂家同框」音樂家對談講座，另專為2至5歲孩子規劃的，「寶寶音樂律動課」，課程分4大主題，包括《身體律動》、《自製樂器》、《主題故事》、《手作繪畫》等，讓孩子們用輕鬆愉快的方式，認識音樂。

「天地行者前導講座」，樂興之時管絃樂團指揮江靖波將分享，他為何「膽大包天」的將音樂大師馬勒，兩大交響樂代表作《大地之歌》、《旅人之歌》，改編為14人大型室內樂團的編制；198席座位採免費入場。

為讓大家在星空下共賞表演團體，帶來天籟美音，戶外劇場「星空音樂會」，由「樂興之時管絃樂團」改編樂曲，21人與男中音陳敬堯，一同演繹經典又具浪漫的樂曲，結合屯藝10周年「藍天彩染」光影展，滿足民眾視覺、聽覺享受。

(中時 )