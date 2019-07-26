金曲歌后秀蘭瑪雅參加節目《台灣的聲音》，她爸爸是死忠的鄧麗君歌迷，小時候只要聽到鄧麗君的歌聲，就知道爸爸起床了，耳濡目染之下，鄧麗君的歌曲可說是秀蘭瑪雅歌唱生涯啟蒙之路的起點。秀蘭瑪雅接觸鄧麗君的歌曲是在十多歲的時候，參加了鄧麗君文教基金會舉辦的創作歌唱大賽，表現突出得到第一屆冠軍。

秀蘭瑪雅認為，就算有人將鄧式唱腔和演唱技巧模仿得唯妙唯肖，但鄧麗君的靈魂永遠無法複製。提到勞軍，最讓秀蘭瑪雅印象深刻的是，有一次的小金門勞軍，當時烈嶼島形勢險惡、交通不便，鄧麗君穿著軍裝沒帶經紀人、沒帶樂隊，一人往草地一站，島上幾十個弟兄團團圍住，就這樣整整清唱了2個小時，秀蘭瑪雅覺得這樣大牌的歌手，換做現在可能誰也做不到，真正佩服這位「永遠的軍中情人」。

秀蘭瑪雅（右）及李哲藝老師開心合照。（民視提供）

節目中除了透過李哲藝老師與灣聲樂團古典音樂的演奏，更與秀蘭瑪雅一同合作懷舊經典名曲，來懷念永遠的巨星鄧麗君，相信聽著這些熟悉又優美的旋律，同樣能勾起大家對她的深深思念，以及她為這個世界帶來的種種美好。

(中時 )