蔡承哲（右）巧手用「一紙神功」創作媽祖等神尊，中華文化總會副會長江春男（左）代表兼會長總統蔡英文頒贈「匠人魂」錦旗，表彰他的文化藝術成就。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子配天宮原有98歲的靈樹四季蘭，去年病危枯死，廟方擲筊請示媽祖同意後，將靈樹製作成媽祖神像，並請蔡承哲製作媽祖頭上戴的平天冠。（張毓翎攝）

中華文化總會26日在嘉縣朴子配天宮發布「匠人魂」影片，主角紙藝師蔡承哲，從小看著配天宮裡的神尊長大，對神像格外有感情，無師自通，自製出一尊尊「紙糊神尊」。文化總會副會長江春男昨日特別頒發「匠人魂」錦旗，讚揚他重現紙糊神像風華的匠人精神。

蔡承哲是土生土長朴子人，過去曾在建築公司工作，2013年前踏入紙藝世界，憑著專業建築背景，自己摸索學習。他說，起初向老一輩討教時，常被拒於門外，因他們不願分享，只能自己上網找資料，和走訪廟宇、美術館，揣摩神尊雕塑。

6年來，蔡承哲每天工作將近14小時，他觀察中、西方美學，運用建築學的剖面圖等方法。平均每件作品，至少需耗上3個多月，他至今已完成20尊精巧有靈的紙製神像。

嘉義縣朴子配天宮原有98歲的靈樹四季蘭，去年病危枯死，廟方擲筊請示媽祖同意後，將靈樹製作成媽祖神像，並請蔡承哲製作媽祖頭上戴的平天冠。26日在配天宮展示蔡承哲作品，包括媽祖、孫悟空、順風耳等20多件紙藝作品。

對蔡承哲而言，宗教不只是信仰，更是生活全貌，他說，「紙」看似隨取隨得，卻是古諺「一紙二土三木」中，入神最穩、神威最強的媒材，透過紙藝，能將對地方情感與信仰，凝練為承載神威的工藝。

嘉義縣長翁章梁表示，隨著快速的社會到來，匠人精神已漸漸被世人遺忘，多虧文化總會的用心，不僅透過影片呈現出神像風貌，還將台灣傳統「頂真」、「照起工」的精神展現出來，這才是真正匠人的精神。

(中時 )