在德國歷史悠久的自由民主黨（FDP）黨魁林德納（Christian Lindner）日前訪問北京時，傳出因大陸官員不滿林德納在香港會見支持「反送中」人士，當面予以怒斥30分鐘，林德納亦言語反擊，雙方最後不歡而散，亦未握手道別。中共外交部發言人華春瑩對此表示，德國自民黨代表團遭到粗魯對待之說法不符合事實，中共希望包括自民黨在內的德國各主要政黨為增進政治互信、加強友好合作多做有益和建設性的事。

據《中央社》報導，林德納此次訪問亞洲是很早就安排好的，行程包括馬來西亞、日本、南韓、香港和中國大陸。未料最後在訪問北京時，林德納受到冷淡對待，多個和中共高層的會晤遭臨時取消，原因是「安排會晤有困難」。

中共中央對外聯絡部助理部長兼辦公廳主任郭業洲。（圖／人民網）

德媒《明鏡週刊》（Der Spiegel）首先披露此一消息稱，林德納的訪問團在北京時，大陸官員對林德納怒吼長達30分鐘，林德納亦不甘示弱與之言詞交鋒。而造成雙方爭執的焦點在於林德納此行經過香港時，除了會見港政代表之外，也會見了進行「反送中」抗議活動的代表。

據《德國之聲》指出，陪同林德納訪問的該黨聯邦議員薩萊(Bijan Djir-Sarai)表示，他們在香港談了各種話題，會晤了各種人物。這是為了能夠瞭解當地的不同派別，也包括香港泛民派的立法會議員，從而得出一個全面的印象。

薩萊說，在香港之行後幾天，到北京時發現一系列事先約好的會晤被臨時取消，到了與中共中央外聯部助理部長郭業洲會晤時，他一開場未加寒暄就直接提出香港問題，並表達了中共的強硬立場，訪問團則強調德國自民黨需要全面瞭解情況的立場，雙方之間的緊張態勢不斷增加。然後郭業洲指責自由民主黨在直接支持香港的示威者、支持大陸動亂。此後其他的問題都沒有談及，全在爭執香港問題，雙方最後不歡而散，連握手都免了。

林德納向媒體證實自己在那場會見上回嘴。他說，既然中共拋棄禮貌外交，他也就直話直說。而他說的那番話，中共官員應該不會感到高興。他向中共官員表示，德國也發生過反對收學費的大學生衝進議會的例子，由於多數民眾支持學生，政府只好被迫修正政策。如今香港行政長官林鄭月娥在示威者的壓力下，也不再推動逃犯條例修訂。

不過，中共外交部發言人華春瑩對外表示，德國自民黨代表團遭到粗魯對待之說法不符合事實。她說，此次訪問是中共同德國自民黨之間正常的黨際交流，中聯部負責人同代表團就兩黨和兩國關係進行了交流，就涉港問題清晰地闡述了中方立場。中共希望包括自民黨在內的德國各主要政黨為增進兩國政治互信、加強兩國友好合作多做有益和建設性的事。

(中時電子報)