來動物園看可愛小傢伙，也別忘了品「書香」！台北市立圖書館行動書車暑假期間持續巡迴台北市各大景點，7月27日和28日兩天周末將開往台北市立動物園，書車提供舒適怡人的閱讀角落及500本以上動物主題精選童書繪本。除了來動物園參觀新開幕的熱帶雨林館，近距離接觸新成圓水豚、樹懶和穿山甲等可愛動物外，也歡迎來書車讀好書，享受美好閱讀時光。

書車內有席地而坐的閱讀區、牆上的剪影與燈光，搭配北市圖精選好書，彷彿走進記憶中的溫馨書房。（圖取自台北市立圖書館官網）

今年行動書車的主題為「偷讀時光」，希望大家在忙碌之餘，每天偷一點點時間，讀一點點書，享受一段不被打擾的閱讀時光。行動書車內布置了可席地而坐的閱讀區，牆上的剪影與燈光，搭配北市圖精選好書，彷彿走進記憶中的溫馨書房，不管是誰都可以找到一本喜歡的書，找一個舒適的地方，打開書，讓時光為一次美好的閱讀停駐。

本次行動書車動物園場次特別推出手作書工作坊活動，以園內動物造型為主題，讓大小朋友把專屬手作書帶回家。本場次將延續大受好評的「書車對對換」好書交換活動，歡迎大家攜帶自己家裡的書籍到現場交換心儀好書，讓北市圖與各位讀者以書會友。

本次書車同時帶來「書車名偵探」大地遊戲體驗活動，我們在動物園留下線索， 解開謎題即可獲得限量紀念品。去年大受好評的書車紙模型，今年度也因應不同的外型重新設計，讓讀者將行動書車「開」回家。另參觀行動書車後到Facebook粉絲專頁按讚或追蹤行動書車Instagram，還能把限量書車酷卡帶回家。

活動詳情請上北市圖網頁「108年行動書車閱讀活動─偷讀時光」查詢，或在臉書和IG搜尋「台北市圖行動書車」和「tpe_book_bus」。

(中時電子報)