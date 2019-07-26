嘉義東石沿海地區是台灣牡蠣的盛產地，這裡的孩童，每到暑假，有另類不同的打工趣，就讀國小的吳小妹，平時幫忙家裡剝牡蠣，今年還參加東石剝蚵競賽，拿下校園組第3名，他們知足懂事，幫忙家裡賺錢，也累積生活養分。

中南部沿海鄉鎮，有些家庭選擇剝蚵當作經濟來源之一，經常一大早起床，準備工具工作，戴起手套，一坐下來，可能就10幾個小時，若是對的時節，蚵仔品質好，加上手腳快的人，1天就可賺到上千元。

今年受連日豪雨影響，蚵仔產量下降，蚵仔體積縮水，甚至有些變空包彈，代工剝殼的業者，進貨桶數雖與往常相同，但蚵殼處理完，蚵仔重量比之前少很多，能賣給商家的蚵仔數量，也跟著減少。

住在沿海鄉鎮村里的孩子，並沒有像都市小孩在暑假有眾多打工選擇，有時下課後，便與家人一起剝蚵補家用。吳小妹家人表示，一天下來6、7個小時，一整天1個人剝15台斤左右，現在1台斤25元，每人大約可賺375元。

建立臉書社團《東石之美》的東石在地人余仁傑說，東石的小孩暑假或假日時，會幫家裡剝蚵仔，存點自己的零用錢，買喜歡的東西；年紀大點的青少年，多會選擇到東石漁人碼頭打工。

漁人碼頭的小販業者表示，園區內修繕後，非常漂亮，從例行性的海之夏祭，或搭遊艇到外傘頂洲的觀光行程，吸引大批遊客駐足停留，帶來不少觀光財，來這打工的薪水，有時甚至能比在都市多。

(中時 )