苗栗縣副縣長鄧桂菊帶領衛生局團隊秀出智慧運動手環，鼓勵民眾多運動累積點數兌換。（巫靜婷攝）

智慧運動手環可即時監測身體數據，方便民眾進行個人化健康管理。（巫靜婷攝）

為增加民眾從事健康活動，苗栗縣衛生局廣邀在地企業提供優惠誘因及獎品，鼓勵民眾多運動。（巫靜婷攝）

「智慧大富翁」活動辦法。（巫靜婷攝）

智慧健康城市QR code。（苗栗縣衛生局提供）

苗栗縣衛生局獲衛福部挹注經費辦理智慧健康城市計畫，率先全省試辦「智慧大富翁」模組，18歲至64歲縣民且符合身體質量指數（BMI）達24（含）以上者可免費報名，透過民眾自主登錄會員，參加智慧飲食及科技運動等課程，不但積點可兌換商品，完成闖關成功減重者有機會將跑步機、健身車等好禮帶回家。

苗栗縣在2017年國民健康署競爭型計畫中，爭取到「建構智慧健康城市」4年期補助4800萬元經費，領先全國打造頭份及苗栗2個智慧衛生所，第二階段將推廣到三義及竹南，今年募集「智慧大富翁」會員，運用資訊科技促進健康服務智慧化，並陸續建置健康柑仔店、智慧運動APP、蔬果鬧鐘等程式，協助民眾自主管理健康體重。

衛生局長張蕊仙表示，民眾可藉由手環、扣環、手機、電腦等載體，自動記錄健康行為、身高、體重、腰圍等數據，打造個人化健康資訊，為促進民眾樂於從事健康活動，另打造「智慧健康金幣」廣邀在地店家提供優惠誘因，強生運動科技、恆耀健康科技響應計畫各捐贈價值超過33萬元的運動器材，作為後續運用及抽獎贈品。

另外，苗栗山城體能空間、MAX健身俱樂部頭份店提供集點兌換運動體驗時數、苗栗市公所協助建置智慧步道等，保健科長廖秀慧指出，民眾掃瞄QR code加入官方[email protected]及填答問卷即成會員，完成任務成功減重5公斤（含）以上且BMI低於24者可參加12月份的抽獎活動，詳情可上活動官網：https：／／www.smarthealth.org.tw／，或洽詢專線（037）558570。

(中時 )