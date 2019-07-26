陳鏞基原本代表明星隊參加「雷射肩大賽」，不過昨(26)日比賽中和胡金龍相撞造成肩膀挫傷，只能遺憾退賽，並由富邦悍將王正棠替補。今日出席中職明星賽成軍記者會，表示肩膀除了有點緊繃外沒有大礙，雖退出雷射肩大賽，但對抗賽能如期參與，還笑說回去看相撞的影片後胡金龍表情太好笑了。

昨日統一獅與富邦悍將對戰，首局陳鏞基擔任一壘手時，為了接傳偏的球和跑者胡金龍相撞，陳鏞基倒地後便退場。今日陳鏞基表示當下有吸不到空氣的感覺，不過下場後沒有大礙，但肩膀有挫傷，防護員建議不要參加雷射肩大賽造成身體負擔。

「因為自己從小就不是一壘手，所以有些接球技巧不是很熟，賽後有跟高國慶討論，他跟我說接球要盡量站在線內，如果接球越過線一定會被撞，所以如球傳太偏就要適時放棄，保護自己比較重要。」陳鏞基今日出席記者會，表示原先很期待參賽展現臂力，雖然因傷退賽，不過誇下海口明年要挑戰全壘打大賽。

「回去後有看相撞的影片，覺得胡金龍表情太好笑了，撞到後他用爬的去摸一壘壘包，摸完又爬來摸我，滿好笑的。」陳鏞基回想昨日的意外，笑說賽後和胡金龍有小聊一下，表示自己身體很強壯沒事，而胡金龍今早還跟他說身體有點痠痛。

(中時電子報)