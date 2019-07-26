蔡英文總統南下台中參訪車王電子，並體驗使用脈衝車用工具，拆解汽車輪胎螺絲。（王文吉攝）

蔡英文總統參訪車王電子，喊出「上半年拚投資，下半年拚落實」，力求台灣經濟繼續穩定成長。（王文吉攝）

特勤私菸案情持續擴大，蔡英文總統26日南下台中參訪車王電子，媒體車輪式提問私菸相關問題，蔡總統有問必答。針對黃國昌爆料「5輛載運私菸的貨車，都來自總統府」，蔡英文表示，司法已經進入調查階段，她已下令所有單位配合司法調查，也應尊重司法調查。

總統府將案件定調成「超買免稅菸」，媒體質疑如果只是單純超買，為何國安局長、總統府侍衛長要被撤換？蔡表示，「超買」只是事實的描述，但在法律評價上，應由司法機關進行評價，也就是有沒有違法？違反什麼法律？應課以什麼責任？這是司法機關的責任。

媒體提及私菸風暴造成蔡英文民調落後柯文哲，以及柯文哲嘲諷蔡「撿到菸」，對此蔡英文都表示尊重。會不會擔心私菸衝擊總統選情？蔡英文說，還是要面對問題、解決問題，這是長期以來累積的弊病，任何現任總統都要面對與解決，未來不要再發生。

蔡英文也說，相信國家體制內還有很多各種長久以來累積的問題，當問題浮現時，就必須處理、面對，讓未來不要再發生。至於華航說明會被外界形容是提油救火，蔡英文表示，她的感覺跟大多數人一樣，很多應該要更說明清楚的，都沒有說明清楚。希望交通部持續督導華航進行檢討，並整頓內部紀律與內部管理。

由於前總統陳水扁點名究責「老藍男」國安會秘書長李大維。蔡英文表示，現在最重要是針對問題來解決問題，該做調查要做調查，該做釐清要做釐清，該做檢討要做檢討，而華航也是一樣，該負責任要負責任，不過我們必須要把很多事情先釐清。

特勤發生撞車事件是否軍心渙散？不利於元首維安？蔡英文說，新的國安局馬上就要上任，他閱歷深、經歷豐富，而且治軍嚴謹。希望他到任以後，積極地處理現在這些種種問題，並強化國安部門的整合，讓軍心穩定。

媒體好奇調查局查私菸，事前沒有通報總統，有無檢討必要？蔡英文說，司法單位對個案的調查有一定程序，總統也必須要尊重司法單位調查的職權。至於有些人提出調查過程，會不會引發國安危機，我們後面再來檢討。

車王電子董事長蔡裕慶簡報「持續創新、轉型升級」，並簡介創立至今37年來的成長蛻變。蔡英文致詞時表示，今年全世界面對美中貿易戰挑戰，景氣比較混沌，台灣此時應打好基礎做好轉型，把投資大爆發的基礎，轉化成未來繁榮的基礎，她也強調將賦予行政團隊任務，「上半年拚投資，下半年拚落實」，讓台灣經濟繼續穩定成長。

(中時 )