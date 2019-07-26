送禮一直都是個大學問，尤其送給愛人更是難上加難，畢竟每人的喜好不同，如何挑選實用又深受對方喜愛的禮物，實在太傷透腦筋啦！眼看七夕慢慢逼近，編輯也深受其害，果然皇天不負苦心人，最後終於尋到超適合兩性的七夕情人節禮物，另一半收到絕對笑到合不攏嘴！

【「包包」是女性最愛禮物之一 這款超「型」保證嗨到尖叫】

送禮給女生看似容易，但真要討對方歡心可是史上最大難題。根據網路調查發現，女性最想收到的前五名禮物其中就包含包包，畢竟除了女性衣櫃永遠都少一件衣服之外，包包也是永遠不嫌多，更被女性公認是實用又好看的禮物。

近日編輯發現深受台灣女性喜愛的MICHAEL KORS就推出了2019七夕特別系列，最特別的就是顯眼又活潑的塗鴉印花，並由裸粉色、紅色、黑色、白色呈現的手繪愛心及星星圖示，搭配”XOXO”、”Love”、”Kors”等俏皮有趣的標語，構成有個性又潮到出水的風格，深受潮人喜愛。

MICHAEL KORS推出的七夕塗鴉系列包款/業者提供

【七夕特別系列塗鴉街頭風 種類多元選擇多】

2019七夕特別系列有別於以往經典、沉穩風格，這次顯露出的是大膽前衛、個性十足的街頭風，與歷史悠久的華人七夕文化相互碰撞，非常讓人印象深刻。此系列的產品款式很多樣化，包括服飾、包包、鞋子、小皮夾等，提供多元選擇；甚至還有七夕系列的飛行員夾克，採用很特別的螺紋針織剪裁、輕盈浪漫的百褶半裙，無論日常工作還是假日出遊都不失流行，讓你走在時尚尖端。

其中，最值得一提的就是此系列的CECE包塗鴉鍊包，就是七夕送給女友或老婆絕對不會失誤的最佳禮物選擇。共有4種顏色，分別是裸粉色、紅色、黑色、白色，搭配以上4種色彩的手繪塗鴉，擁有金屬扣環及金鍊背帶，款式時尚又不失典雅，更可以輕鬆搭配多種造型風格，上班、出遊都適合！

MICHAEL KORS經典CECE包特別推出七夕塗鴉系列，推薦價NT20,600/業者提供

除此之外，還有隨身鍊包及小皮夾，隨身鍊包的尺寸較CECE包小一些，適合與姊妹跑趴或是約會攜帶，一樣是金屬扣環及金鍊背帶，共有裸粉色搭配白色及紅色搭配黑色等兩款顏色；小皮夾顏色搭配與隨身鍊包相同，小巧好攜帶，體積輕盈一點都不沉也不占空間。

MICHAEL KORS七夕塗鴉系列隨身鍊包，推薦價NT10,900/業者提供

MICHAEL KORS七夕塗鴉系列小皮夾，推薦價NT4,700/業者提供

除了女性包包之外，還有推出球鞋，共有白色、黑色兩款色系，一樣是獨具個性的街頭塗鴉風格。因著近幾年吹來的韓系潮流，女性開始丟掉高跟鞋改穿球鞋，無論何種風格都以球鞋作搭配，連上班也可做出個性混搭；也因為球鞋舒適、耐穿，深受女性歡迎，編輯認為，此款七夕塗鴉系列休閒鞋絕對是男性朋友可以表現貼心和品味的好選擇之一，可別老派思維顧忌送鞋啦，這才代表著真心期盼兩人攜手浪漫走下去的甜蜜意涵呢！

MICHAEL KORS七夕塗鴉系列休閒鞋，推薦價NT8,400/業者提供

(中時電子報)