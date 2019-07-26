民進黨立委高志鵬利用立委職權向國有財產局施壓、關說，收取業者50萬元不法利益，去年底被判刑4年6月、褫奪公權4年確定，高志鵬入獄後聲請釋憲，但大法官會議認為他的聲請不合規定，決議不合理。

東豐閣公司在台中市的國有非公用市場蓋設地上物，但因未合法承租，國有財產局中區辦事處打算拆除，該公司負責人謝聰 烽找立委高志鵬，請託向國有財產局施壓，先承租再購買該土地，事 成後將捐錢給他。

高志鵬於是利用立委身分，在2007年1月及3月要求國有財產局局長 及副局長到他的立院辦公室，施壓關說後，國有財產局中區辦事處同意不拆除東豐閣的地上物，並同意其承租案，高於是獲得該公司的50萬元獻金。

同年6月29日，高志鵬又邀請國有財產局官員到他辦公室，要求對 方同意以優惠價格讓東豐閣公司購買土地，但國有財產局認定該土地 公共設施建蔽率明顯不足，不符合投資計畫不同意讓售，東豐閣也因 此未交付250萬元的報酬給高男。

去年12月最高法院認為，高志鵬是公務員利用機會施壓，將原本非法的承租案「喬」成合法承租案，且收了50萬元不正當利益，駁回上訴、判刑4年半確定，高志鵬也因此喪失立委身分，從此不能再參選公職。

(中時 )