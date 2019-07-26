駕車闖平交道終身不得考領駕照 大法官認定合憲 17:142019/07/26 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院祕書長呂太郎說明釋憲結果。林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人駕車闖城平交道將被罰鍰，並吊銷執照不能再考照，被處罰的林姓男子因此聲請釋憲，大法官會議認為相關規定沒有違反比例原則及侵犯工作權、財產權，宣告合憲。 不過大法官會議也提出檢討改進部分，認為台鐵管理局的號誌裝置養護檢查作業程序，關於前一列車通過後警報解除，到下一列車來臨前警報啟動的合理安全間隔時間，應做合理調整。 (中時 ) #大法官會議 #會議 #大法官 #平交道 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨年花蓮看曙光 郵輪列車4999元 04:102019/07/22 生活新聞 台鐵準點率創10年新低 主因出在這 10:202019/07/22 生活 板橋車站女子墜軌 命危送醫 14:172019/07/22 社會 白宮將召集科技企業 討論華為禁令 17:162019/07/22 財經 研議對華為讓步？ 美科技巨頭齊聚白宮 04:102019/07/23 全球財經 通勤族有福了！高鐵8月起增二列車自由座車廂 15:292019/07/23 生活 成都或將出現磁浮列車 極速800公里直達重慶 19:342019/07/23 兩岸 軍公教年改釋憲案 8月23日公布結果 04:102019/07/24 政治要聞 港民發起「不合作運動」 癱瘓港鐵運作 10:462019/07/24 兩岸 鐵路工人藝世界 道砟石變身繪畫板 04:092019/07/26 焦點新聞 社會熱門新聞 陸女醫師嫁來台 夫手機驚見小三嬌喊：老公真厲害 - 社會 疑憂鬱症纏身 北市59歲女子輕生不治 - 社會 有貔貅？家中珠寶離奇消失 原來都吞下肚 - 社會 路衝圍牆設計像馬路 用路人傻傻直行恐上天堂 - 社會 - 中時 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。