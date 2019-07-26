道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人駕車闖城平交道將被罰鍰，並吊銷執照不能再考照，被處罰的林姓男子因此聲請釋憲，大法官會議認為相關規定沒有違反比例原則及侵犯工作權、財產權，宣告合憲。

不過大法官會議也提出檢討改進部分，認為台鐵管理局的號誌裝置養護檢查作業程序，關於前一列車通過後警報解除，到下一列車來臨前警報啟動的合理安全間隔時間，應做合理調整。

(中時 )