中廣花蓮電台出借出借歷年金鐘獎座、獎牌給文化局，完整呈現中廣發展軌跡。（張祈攝）

中廣花蓮電台建造於日據時期末期，屋齡超過70年，保存從日據時期至今的完整電台史，2015年登錄為花蓮歷史建築，並獲中央前瞻計畫補助2.4億進行活化，預計打造聲音藝術文化館，與鄰近同為歷史建築的松園別館串連為歷史走廊，文化資產科長黃用斌指出，規畫設計今年完成後就可動工，最快明年底完工。

中廣花蓮電台位建造於1942年，前身為花蓮港放送局，是日本人在台建造的5間放送局之一，也是東部唯一一間，建築面積約1500餘坪，為磚木混合一層樓建築，中廣接收70餘年，2015年登錄為花蓮歷史建築後，2017年正式移交給花蓮縣文化局。

花蓮縣文化局提案活化中廣電台獲中央前瞻計畫補助3年共2.4億經費，包括建物重建經費3400萬元，文化局委託承熙建築師事務所進行初步設計規畫，提出「花蓮廣播聲音藝術文化館」、「花蓮故事與藝文交流中心」兩項方案建議，今在松園別館舉行居民座談會。

黃用斌指出，中廣電台主體建構外觀維持良好，屋架則因去年0206大地震有部分損失，也是這次修復重點，目前研究調查已完成，規畫設計今年底完成，順利的話明年就可動工，最快明年底就可完工。

中廣移交給文化局除了登錄的建築物，還包括文物、2座高架發射台鐵塔、盤式混音式錄音設備、中廣自製真空管發射器、MD卡式錄音帶等，並出借歷年金鐘獎座、獎牌，完整呈現中廣發展軌跡。

民生里長吳明崇說，以前這區不開放一般民眾進出，自己從來沒有好好看過中廣內部，很期待未來改建開放，可以和松園別館、將軍府一樣成為熱鬧的景點。

(中時 )