國安局官員利用總統出訪專機，透過華航企圖走私上萬條免稅菸，時代力量立委黃國昌指出，除了國安特勤之外，還有華航內部員工也跟著訂購免稅商品，據了解，這次事件就是有華航內部員工看不下去而爆料。

立委黃國昌再爆料，指國安特勤藉總統出訪走私9800條菸品外，還有華航內部員工「搭便車」訂購商品。華航董事長謝世謙25日出面道歉，坦承這次專機任務菸品銷售共1萬零9條，但否認有高層涉入不法。此外，對於黃國昌質疑的兩名華航隨行人員董小姐及黃小姐，華航強調，兩名員工並不是在機邊交易，因此沒有搭便車的問題。

針對外界質疑，總統專機走私菸品是否行之有年，根據《自由時報》報導，有華航內部員工指出，華航在專機任務協助走私免稅菸品已是多年陋習，華航是配合上級命令行事，其中更有人「搭便車」訂貨，歷年訂貨的「高層」才是始作俑者，內部員工因為看不下去而爆料。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)