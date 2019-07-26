傳說中貔貅喜歡吃金銀財寶，印度有名26歲女子每天吃完飯都會有嘔吐跟虛弱無力的症狀，就醫後醫生居然從她肚子取出將近1公斤的珠寶首飾市價高達200多萬新台幣，相當讓人傻眼，原來女子媽媽的珠寶首飾最近經常從家中離奇消失，想不到全被女兒吞下肚。

Daily mail報導，這名印度女子Runi Khatun，肚子不舒服就醫後，被醫生發現她腹中有大量的金屬飾品，經手術後醫師從她肚子取出了69條項鍊、80對耳環、46枚硬幣、11鼻環、4鑰匙、5腳鏈等物，總價值53000英鎊（約204萬台幣）。

Runi Khatun的母親表示，難怪最近常發現家中的珠寶不見，沒想到是女兒把它們都吞下肚子了，她母親說女兒還不但吞了珠寶首飾，也把兒子店內硬幣也吞了。不過幸運的是，手術後Runi Khatun的情況相當穩定，醫生也表示這種「異食癖」可能是心理障礙引起的。

(中時電子報)