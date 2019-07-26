新埔潘屋修復工程以「保留最大化」為原則進行，工序講究。（莊旻靜攝）

新埔潘屋修復工程26日舉辦上樑儀式，過程遵循古禮，十分慎重。（莊旻靜攝）

新埔潘屋修復工程26日舉辦上樑儀式，同時展示修復過程及相關工具、黑瓦等物品。（莊旻靜攝）

新竹縣新埔鎮潘屋近日進行修復工程典禮，26日遵循古禮上樑，新竹縣長楊文科、文化局長李猶龍、多名地方人士到場見證，楊文科表示，新埔早年商賈雲集，具有三街六巷九宗祠特色，期望潘屋修復完成後開放，使得民眾都能欣賞具有客家特色的文化及建築。

楊文科表示，新埔鎮的宗祠、家廟密集度高，新埔宗祠博物館7處古蹟、3歷史建築已陸續修復、完工，其中潘屋、張氏家廟為進行式，而朱氏家廟已完成修復再利用設計，其餘幾處也已完工。

潘屋管理人潘鵬仁表示，潘家的先祖從廣東梅縣來台灣落腳後，1815年在新埔購地，成為如今潘屋的雛型，目前也在籌備後續再利用營運計畫，未來修復後，將搭配專人解說，對外展示更多元內容，包含先祖開墾照片、客家詩人杜潘芳格的作品。

26日在上樑典禮中，除了遵循古禮祈禱後續工程順利外，也展示古蹟修復工具、搭建材料黑瓦等，還有攝影先驅鄧南光所拍攝的潘屋老照片，以今昔對比方式，使得典禮格外有意義。

潘屋修復工程經文化部核定補助，總經費為5042萬元，預計明年2月22日竣工，文化局副局長周秋堯表示，此工程以保留最大化原則修復，如貓洞、槍洞均保留下來，呈現先人的生活及智慧，具有文化意涵。

(中時 )