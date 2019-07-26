馬俊麟最近陷出軌疑雲。（圖／中時資料照片）

王瞳最近捲入《大時代》同劇演員馬俊麟的出軌疑雲，她遭馬俊麟太太點名：「王小姐，希望你們能順利抵達終點」，王瞳隨即喊冤，最近又被以「三人吃一便當」為隱喻，暗指馬俊麟和王瞳轉地下情。今(26日)媒體報導，王瞳不堪其擾，向公司提請假想出國散心，但因她在電視劇裡戲份多，被公司打槍。

王瞳和艾成交往8年多，最近因王瞳感情風波再度引發關注，艾成低調默認和王瞳感情轉淡，從情人昇華成家人，王瞳則沒把話說死，兩人其實數度論及婚嫁，但因王瞳父母希望艾成先有房再成家，婚事一拖再拖，最後似乎也消磨了兩人熱情。

而馬俊麟因妻子多次發文，無奈將家事攤在陽光下，先前也向公司和王瞳致歉，並強調還是很愛妻子，無意離婚。據《自由時報》報導，王瞳先前表示將和馬俊麟保持距離，至今卻無法脫離小三疑雲，令她有意出國遠離是非，但公司不准，私下也勸王瞳收斂一下個性，懂得明哲保身，減少給別人誤會的可能。

(中時電子報)