新竹市長林智堅（右）26日率市府團隊參訪、親乘淡海輕軌，新北市長侯友宜（左）全程陪同導覽。（新竹市政府提供）

為推動大新竹輕軌計畫並汲取新北市淡海輕軌成功經驗，新竹市長林智堅26日特別率市府團隊參訪、親乘淡海輕軌，新北市長侯友宜全程陪同導覽，林智堅表示，淡海輕軌舒適又平穩，其高架化的設計適合路幅小的新竹市，可做為未來大新竹輕軌的良好借鏡。

林智堅今天下午在侯友宜與新北捷運總經理吳國濟的陪同下，從淡海輕軌紅樹林站上車搭乘體驗，林智堅不時就時速、隔音牆、座椅的寬度、站距、運量、經過住宅區的噪音問題及高架站體設計的造價與優點逐一詢問，並對淡海輕軌與幾米公司合作，每站都有幾米的藝術創作展現高度興趣，認為大眾運輸與公共藝術結合是很棒的設計。

吳國濟指出，淡海輕軌不只是當地居民重要的替代交通工具，更帶來明顯的人口紅利，沿線人口明顯成長，對於觀光人潮的吸引也帶來很好的效果。

林智堅說，初次造訪淡海輕軌，他感到車體明亮、新穎，空間、動線規畫非常完善，淡海輕軌會是大新竹輕軌未來最好的學習對象，準時、安全、舒適的運具是竹市交通最好的解方，一定會使新竹地區交通脫胎換骨，也希望未來竹市與新北有更密切的市政合作。

侯友宜則表示，林智堅為新竹輕軌計畫未來的發展規畫而努力，在體驗輕軌途中，非常用心的詢問淡海輕軌營運、站體規畫、運量等問題，如此為市民與城市發展著想與認真用心的市長，他一定會將淡海輕軌的發展經驗全部與林智堅分享，一同為台灣城市的發展而努力。

侯友宜同時指出，新北市淡水區與新竹市其實有很多共同點，例如兩座城市都有美麗的漁人碼頭，新竹市有南寮，新北市有淡水，也都是發展百年以上的地區，期待雙城攜手透過國車國造，共同發展台灣的軌道經濟，根留台灣。

今天的試乘體驗結束後，雙方也針對財務評估、細部規畫、工程技術、土地規畫等進行交流，侯友宜說，淡海輕軌在施作的過程當中，面對台灣第1條輕軌能在規畫與營運上要兼具通勤及觀光並重的運輸功能性，相當不容易，同時也要取得淡水居民的信賴，讓當地居民願意接納，習慣使用這項新的大眾運輸設施，這也是淡海輕軌營運後的重要挑戰。

竹市交通處長倪茂榮表示，新竹輕軌獲得中央全力支持，可行性評估報告預計於今年底送交通部審查，核定後辦理後續綜合規畫作業，期盼用最快的速度完成前置作業，達成市民期待已久的優質大眾運輸服務。

他說，淡海輕軌紅樹林站至淡水行政中心站採取的是高架專用路權，可減少在平面與一般車流交織的影響，並可避免排擠車道，相較於平面方式建置使用混合路權，對交通影響較大，大新竹輕軌未來會在規畫時，評估路線上的道路條件、工程可行性及交通影響程度做整體考量，將以全高架做規畫方向。

(中時 )