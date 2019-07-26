行事作風一向低調沈穩國民黨市議員賴朝國罕見動怒，26日砲轟時代力量立委洪慈庸自稱爭取潭子國小操場整建，根本就是「割稻尾」，直指「膨風水蛙刣無肉，剽竊別人的政績」。對此洪慈庸辦公室回應，選區建設需要民代共同努力，希望賴議員說話憑良心，罵人前請先做好功課，與其「口水戰」，不如共同為地方爭取，尤其是校園建設與學童的教育需求。

賴朝國說，他看到新聞報導指出立委洪慈庸爭取潭子國小操場整建，經費350萬元，看完之後簡直快要氣瘋了。這個案子明明是潭子國小現任家長會長黃正輝於今年初向他請託，當時他特別拜託副市長楊瓊瓔及運動局長李昱叡，與教育局及體育署溝通，希望學校可以順利爭取到經費在暑假期間辦理該項改善工程。

黃正輝表示，他就任家長會長後得知操場跑道破損嚴重，凹凸不平，學生上體育課容易發生危險，才向市議員賴朝國陳情，希望可以儘速辦理改善，並於今年4月9日由賴朝國議員邀集市府教育局及運動局長官到學校會勘，並持續追蹤經費補助進度。

黃正輝說，從會勘後到經費核定補助階段，沒有其他民代到學校關心及協助爭取相關經費。如今為了選舉，洪慈庸立委竟然掠奪別人辛苦奔波爭取來的建設，只在臉書、LINE輕描淡寫就想變為己有嗎？想跟蔡英文總統一樣變網紅嗎？」，這種「割稻尾」作法實在要不得。

賴朝國直言，「洪慈庸平時沒做事、沒服務，政績又只會割別人的稻仔尾。」表示自己在地服務十多年，對於地方大小事務都很熟悉，很多當地的重大建設，也是自己和之前的立委及其他議員合作無間努力而來。

對次，洪慈庸辦公室執行長黃肇忻表示，校園建設需由地方政府評估並提出需求，後續提報中央申請補助，洪委員是在地立委，持續協助潭雅神后校園建設，並成功爭取體育署補助4校運動設施工程經費60％，提升未來校園環境品質。

黃肇忻指出，先前接到潭子國小校長洪宗瑜請託操場及周邊運動設施整建需求，由台中服務處與台北辦公室共同努力爭取體育署支持，目前中央已核定補助經費，但仍需市府編列配合款，後續各校工程與規畫作業才能啟動，盼賴議員確實做好分內工作監督市府經費到位，別讓孩子的跑道整修夢碎。

針對賴議員批評，黃肇忻也回應，選區建設需要民代共同努力，希望賴議員說話要憑良心，罵人前請先做好功課，與其花時間「口水戰」，不如共同為地方爭取，尤其是校園建設與學童的教育需求。

(中時 )