土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周五說，要是美國不賣F-35戰機，安卡拉會另覓賣家。此外，他表示，美國決定將土耳其從F-35專案剔除，不會讓他們打消滿足自身需求的念頭。

據路透26日報導，美國一直威脅，安卡拉若執意採購俄羅斯S-400防空系統，將把土耳其踢出F-35專案外。就在土國接收S-400後，華府上周正式宣佈，將它從專案剔除。不過，美國總統川普還沒決定，是否要依法制裁土耳其。

自土耳其接收S-400，導致與美國關係極度緊張後，這是11天來艾爾多安首度就相關情勢公開發表談話。他表示，希望美國官員能在制裁問題上保持「理智」。

據《動力》（The Drive）網先前報導，莫斯科提議，願意配合安卡拉生產並出口蘇-57戰機，以填補F-35戰機留下的空白。俄羅斯技術國家集團（Rostec）總裁車梅佐夫（Sergey Chemezov）說，俄國5代戰機蘇-57品質卓越，有出口的前景。

他說，要是土耳其的F-35採購案落空，俄羅斯準備配合出售土耳其戰機。他並表示，要是土耳其渴望發展自己的國防工業，克宮「很樂意評估」在土國當地製造，或轉移部份技術的可能性。

(中時電子報)