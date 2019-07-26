◎走私菸第二波懲處 府侍衛室高階幹部剉咧等

特勤中心走私超量免稅菸品案，總統府今天召開第二次記者會說明會調查狀況；被問到第二波懲處處名單，總統府發言人黃重諺指出，只要是涉及應該督導卻未盡督導責任或是應該管理而沒有做好管理工作，內部針對相關高階幹部的懲處，只要必須負責任，就會懲處。

◎台南韓友會挺韓 28日國瑜夜市開張

台南韓友會歡慶韓國瑜被提名為國民黨總統候選人，28日將在南區、安平區接續辦理「我挺韓我幸福」美食趴，現場設台南國瑜夜市攤位免費招待，邀支持者加入韓粉行列，更計畫從台南走向全台，號召更多韓粉把韓國瑜送進總統府。

◎冷血殺３至親沒判死 檢方不服上訴

去年5月10日台南市南化區男子郭濬毅，因行竊失風殺害外叔公李清祥、外嬸婆李蘇靜，還將企圖報警的外婆李胡木哖滅口，一審卻僅判處無期徒刑，檢方不服26日提起上訴，並建請處以極刑。

◎芒果當晚餐 老翁視力模糊全身無力

芒果香甜，但不能當飯吃！台中市63歲黃老先生愛吃芒果，日前一口氣吃下3、4顆芒果當晚餐吃到飽，隔天醒來發現視力一片模糊、全身無力送醫。經大里仁愛醫院抽血檢驗後發現，他的飯前血糖數據高達400多mg／dl，約正常人的4倍。幸好，經醫療處置及規律服用藥物後，血糖已降到正常值控制中。

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