林書豪跟「回娘家」的4名助教合影留念，左一是陳又瑋。(國泰提供)

邁入第9個年頭的國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營，26日在台北和平館熱鬧展開，談起這9年來帶領學員的心路歷程，豪哥說：「感覺很不一樣，從一開始我不知道該怎麼教大家，到現在努力成為一個好教練，也從自我打球經驗學習。」

只是比起過往籃訓營，林書豪今年明顯變得比較嚴格了，不僅親自下場示範，也會逐一修正學員動作，就連打全場五對五，他也全程緊盯不放，讓今年從學員變身助教的陳又瑋表示，「豪哥現在要求嚴格多了，但不是兇，只是更注意細節。」

今年籃訓營找回陳又瑋、谷毛唯嘉、林心翔、白曜誠等昔日學員「回娘家」擔任助教，搭配劉孟竹、楊哲宜、周士淵、岳瀛立，以及高中教練布蘭丁威廉斯等人，助教陣容空前豪華，林書豪說：「看到昔日教過的學員變助教，真的很開心。」

「這次回台舉辦訓練營，我不能使用太新穎的教法帶領大家，畢竟這些學員都只是9到12歲的小朋友，」林書豪說，「但我希望藉由籃訓營，可以教導大家不光是籃球技巧，也能學會如何跟大家相處的溝通技巧，努力融入團隊當中。」

林書豪強調，向來亞洲文化就是比較客氣，但他這次會努力教導大家別太客氣，就努力跟彼此進行流暢對話，「其實以我為例，從我開始打球到現在，很多人告訴過我該怎麼去打，但我不會全盤接受，因為最後我仍靠自信堅持到現在。」

至於自己為何遲遲到現在還找不到新東家，林書豪頓時語塞，整整考慮快5秒鐘，才回答現場媒體的提問，「我在仔細考慮每個選項，畢竟這不算是什麼秘密，我今年確實需要花上比較多的時間找尋新東家，但我想早晚會有答案的。」

(中時電子報)