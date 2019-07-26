日前，香港「民間人權陣線」致信61個駐港總領館和辦事機構，呼籲對香港發出旅遊警示。有關做法遭香港各界人士譴責，稱「民陣」自編自導自演，存心破壞香港法治。大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會中痛批，「禍國殃民的人哪個有好下場？」

華春瑩表示，香港回歸22年來，在中央政府全力支持下，香港保持穩定和繁榮發展。這顆「東方之珠」散發出璀璨、美麗的光芒，是包括700多萬香港同胞在內的全體中國人民的驕傲。但近一段時間以來，極少數人策劃組織實施的極端暴力違法活動，嚴重衝擊香港法治根基，嚴重危害香港安全穩定和秩序，嚴重損害香港形象，令人感到痛心，也遭到香港各界人士的強烈譴責。

華春瑩指出，有人請求外國對香港發佈旅遊警示的行為，實質是企圖挑動外部勢力干預香港事務、對中央政府和特區政府施壓。香港是中國的香港，絕不容許任何外國勢力，以任何方式插手和干預。「我建議那些企圖引狼入室的人好好讀一下歷史。歷史上那些勾結外部勢力、禍國殃民的人，哪一個有好下場？」

(中時 )