國安局人員私運萬餘條香菸入境案延燒，蔡英文總統甚至親自出面滅火，表示會使涉案機關徹底接受調查。文化大學新聞系主任胡幼偉卻預言，私菸案會被媒體死咬到選前之夜。

胡幼偉在臉書指出，這個預謀走私香菸逃漏稅案，看起來會一直弄到明年大選前了。因為牽涉的人太多，到底哪些人參與謀畫？參與執行的又是哪些人？謀畫者和執行者的直屬長官是否知情？知情不報有什麼責任？哪些人是買家？什麼時候完整買家名單和下訂金額一覽表能夠真相大白公告天下？每個買家的攀附權貴故事是什麼？他們都有一一被懲治嗎？

胡幼偉甚至預言，死咬到選前之夜！因媒體先前被民進黨整得太慘，這次一定會拚死弄到海枯石爛、地老天荒、天涯海角、上窮碧落下黃泉，搞到民進黨有踩不完的惱人舞步、抽不盡的走私香菸，把民進黨弄成夕陽西下、斷腸人在天涯仍不鬆手！

網友認為，「希望國民黨給我往死裡打，別再當小孬孬，心裡又怕，所有權在小英手上，又要擔心調查局會不會受到打壓，搞得我都一直關注老師的FB跟中天，不敢鬆懈！」、「老鼠拖拖鞋，後面還會有大事的。」

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(中時電子報)