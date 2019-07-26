美食年度盛會「2019台灣美食展」26日在台北世貿熱鬧登場，國立台灣美術館也不缺席，推出「秀色好餐」主題，以「飲食、文化、藝術」等生活面向，結合典藏品、歷年開發的食器及傢俱等文創商品，以藝術視野呈現台灣飲食文化。

國美館表示，「飲食」主題強調台灣美食庶民文化深度及豐富內容，以「回味在地」及「生活食材」為題材，精選典藏品展出。「回味在地」部分有畫家朱鳴岡作品《準備過年》、李鳴鵰的《小吃攤》，呈現台灣40年代庶民生活飲食文化的作品；｢生活食材｣則有畫家顏水龍的作品《水果》、郭柏川的《魚和蚌》等，展現台灣飲食文化。

在「文化」、「藝術」主題部分，國美館展出多款經典文創商品，包括運用國寶作品林玉山《蓮池》開發之「花茶杯」等，從典藏畫作元素發想設計獨一無二的生活商品，讓美學效應透過多元形式進入至民眾生活中。

國美館在台灣美食展的台北世貿一館文化部展區展出，邀請民眾實地體驗藝術家豐富的創作，品嚐別開生面的藝術饗宴。

(中時 )