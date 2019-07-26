美國國務卿蓬佩奧在接受媒體採訪時，談及大陸解放軍駐港部隊等相關問題。大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會中表示，解放軍駐港部隊已成為維護香港長期繁榮穩定的定海神針。

華春瑩說，大陸注意到了蓬佩奧擔心駐港部隊是否介入以及香港近期發生事態的一系列表態，陸方之前一直強調中央政府支持特區政府依法履職，依法採取措施，維護香港的穩定、安全與繁榮。

華春瑩說，前幾天她曾經強調，「香港是中國的香港，中國絕不會允許任何外國勢力插手和干預香港事務。」對於現在有些外界人士對駐港部隊的關切和言論，國防部新聞發言人已經就駐港部隊依法履職盡職盡責做出了明確的表態。

華春瑩表示，香港回歸以來，駐港部隊嚴格遵守香港基本法和駐軍法，忠實履行防務職責，已經成為維護香港長期繁榮穩定的定海神針。

華春瑩還說，為了香港的長期繁榮與穩定，大陸政府一直在做正確的事情。陸方希望美方也能做正確的事情。

(中時 )