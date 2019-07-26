侯友宜昨日上午參拜新莊武聖廟。(吳亮賢攝)

農曆6月24日為關聖帝君聖誕，新北市長侯友宜26日上午特別到新莊武聖廟參拜，並致贈「義薄雲天」匾額，感念關帝爺長年護佑地方，肯定廟方投入社會公益、力行慈善，侯友宜致詞時也以關聖帝君的精神自勉，「做人做事要說得到、做得到，認真打拚、腳踏實地，對選民的承諾永遠不要改變。」

昨日為關聖帝君聖誕千秋，主祀關公的新莊武聖廟舉行為期5天的祈安禮斗法會，侯友宜昨前往參拜，並致贈「義薄雲天」匾額，感念關帝爺的精神。

侯友宜表示，武聖廟不僅是當地信仰中心，更投入地方公益慈善，感謝廟方長期協助推動市政、嘉惠地方。

侯友宜說，「感恩關帝爺一路上的牽成，我參選的第一天，就來跟武聖廟關帝爺報告，當選的第一天，我也是同樣來跟祂說。」，侯也以關帝爺精神自勉，「要認真打拚，腳踏實地，對選民的承諾永遠不要改變。」

民政局指出，新莊武聖廟為市定古蹟，超過250年歷史，廟方長期奉獻地方，不僅頒發獎助學金，還開辦「武聖學堂」招收地方中低收入戶學童，免費供餐及課後輔導。

民政局表示，為慶祝關聖帝君聖誕，新北市各地廟宇都有舉辦慶祝活動，例如三峽廣行宮26、27日舉辦2天的美食街活動；擁有全台最大關聖帝君銅像的金瓜石百年「勸濟堂」，更有優人神鼓及星光歌唱班的祝壽晚會。

(中時 )