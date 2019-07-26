為慶祝[email protected]「藝文與運動月」，美國在台協會（AIT）邀請到卡内基音樂廳美國國家青年爵士樂團（NYO Jazz）於7月29日至8月1日首次訪台交流。今年夏天，他們將與台北、桃園和台中的青年進行文化交流，並於7月30日及7月31日在台中國家歌劇院舉行兩場音樂會。

本活動是美國在台協會[email protected]全年度慶祝活動的一環，以歡慶美台自《台灣關係法》簽署以來40年的友誼及合作。我們為2019年每個月份指定一個主題，以彰顯美台關係蓬勃多元的交流。

NYO Jazz於2018年夏季由紐約卡内基音樂廳所成立，聚集了美國各地富有天賦的年輕爵士樂手。這項計畫讓年輕人有機會以美國文化大使的身分出國演出，透過每年夏季全球巡演，與世界各地的觀衆分享美國獨有的爵士音樂。2019年度NYO Jazz的成員來自美國15個州，遍佈美國各個區域。他們都是通過競爭激烈的考試，由卡内基音樂廳嚴格篩選出來，是國家最優秀的年輕爵士樂手。

NYO Jazz的演出曲目多樣，包括卡内基音樂廳委約新加坡出生美籍作曲家愛恩·蒑塞爾托的新作《瓊斯先生與友人》（Mr. Jones and CO）、伊格瑪·托馬斯（Igmar Thomas）與威克里夫·戈頓（Wycliffe Gordon）新編制的作品、以及其他當代編曲，探索爵士對嘻哈、節奏藍調與流行音樂的影響，更有迪兹·吉萊斯皮（Dizzy Gillespie）、唐·艾利斯（Don Ellis）、泰德·瓊斯（Thad Jones）與瑪麗·露·威廉斯（Mary Lou Williams）的爵士大樂隊經典。

NYO Jazz將於7月30日及31日進行三場由美國在台協會主辦、地方學校及組織協辦的交流活動。部分團員將於7月30日於美國在台協會青年領袖營演出，青年領袖營（7月29日至8月1日）是由AIT攜手台灣亞洲交流基金會舉行的暑期營隊；其他團員將於同一天前往武陵高中，與參加[email protected]青年領袖交流計畫 ——「透過音樂與社會行動為青年領袖培力」的學生進行工作坊交流。7月31日，NYO Jazz領隊西恩·瓊斯將為台中二中學生講解並展演美國爵士樂及美國文化。

(中時 )