高齡80歲的李姓婦人坐公車從南投埔里到台中太平找女兒，疑因年事已高忘了女兒已搬家到大里區，一下車又找不到先前住處之確切地點，在中山路沿線走失，坪林派出所員警巡邏發現婦人後，趕緊連絡家屬帶回。

「阿嬤、阿嬤」，因婦人情緒相當不穩，剛畢業的徐姓員警輕呼婦人、耐心安撫其情緒，最後警方透過人臉辨識系統查出婦人身分，順利聯繫到李婦家屬。

太平警分局坪林派出所警員徐鉦皓、劉建宏日前執行巡邏勤務，巡簽中山路某加油站時，發現有1名老婦人臉色徬徨在路旁徘徊，員警見狀立即上前詢問，婦人稱從埔里坐車來這裡要探視女兒，但下了公車後卻忘記往那個方向走，結果就迷路。

警方透過人臉辨識系統過濾10餘筆資料辨認出婦人身分。李姓婦人見到女兒時喜極而泣，說自己住南投埔里，因想念在台中工作的女兒，才坐公車來找她，忘記女兒已搬到大里，非常感謝警方熱心為民服務。

(中時 )