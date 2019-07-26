中華航空今天喜迎六十周年，邀請美國職籃NBA球星林書豪擔任公益分享會特別嘉賓，近距離與桃園市復興區三民部落原住民小朋友及華航臉書粉絲分享其生涯首度奪冠的歷程及喜悅。

華航長年力挺國家體育發展，以「中華航空支持中華英雄」理念支持中華健兒參與國際競技舞台，從2012年起每年均與林書豪合作公益活動，今年適逢華航60周年，林書豪親臨獻上「中華航空，六十周年生日快樂！」

華航資深副總王正明表示，「很開心邀請林書豪與大家一起分享他的拚戰故事，希望鼓勵在場的所有朋友堅持夢想、不怕挑戰。華航也會繼續秉持著努力不懈的精神，迎向下一個60年。」

現場有來自桃園市復興區三民部落的原住民小朋友、華航臉書公開抽出的幸運粉絲及華航同仁近200人一起同歡，林書豪分享自立志打進美國職籃NBA，如願以償於2019年終於拿下生涯首枚NBA冠軍戒指的歷程，及在傷病期間依然鼓勵自己努力不懈，調適低潮等待躍起契機，一步步朝夢想前進的自我經歷，對粉絲們的發問也有問必答；現場除舉辦林書豪簽名籃球及球帽的粉絲抽獎活動外，每位參加分享會的來賓均獲得寓意「廣結扇緣」的華航六十周年紀念扇，氣氛歡樂、收穫滿滿。

(中時電子報)