蘇揆今天主持總預算案全院審查會，討論明年各部會預算額度。行政院發言人Kolas Yotaka表示，109年度中央政府總預算歲出約2.1兆元，歲入為2兆900億元，歲入歲出差短2000億元，歲入歲出雙雙突破2兆，是因稅收業務增加所致。其中社福預算增300億元最多，少子化經費成長48.3％幅度最大。

Kolas 表示，109年度公共建設經費約為1600多億元，增加40億元，成長增幅2.6％ ，主要用於興建汙水下水道及台鐵汰換老舊車輛。科技預算編列990億元，增幅4.7％，社福預算5200億元，增加300億，增幅6.6％，主要是因為撥補勞保基金200億元，政府補助勞健保及國保100多億元，教育經費編列3000億元，增加110億，增幅3.9％；少子化預算編列440億元，增加140億元，增幅48.3％，主要是公托公幼及育兒津貼擴大至全國實施，

至於文化經費編列291億元，增幅1.3％，國防經費3500億元，增加140億元，增幅4.3％，主要是用於募兵制志願役人力經費及裝備妥善率作業維持費。

另外，Kolas也說，明年度年改挹注退輔基金共150億元，中央對地方一般專案補助為1700億元，增幅5.6％，歲入歲出差短2000億元。而在稅課收入方面，明年度編列1兆6700億元，成長2％。

今天的審查會，主要部會首長幾乎全員到齊，蘇揆則強調，政府嚴守財政紀律，編列109年度中央政府總預算。

此外，政院也表示，明年度營業及非營業特種基金109年度預算收支規模達5兆元，固定資產投資3754億元，主要係提供油、電、水、醫療、衛生保健、教育、交通運輸及社會福利等服務，對於滿足民生需求、維持社會安定及促進經濟發展影響甚大。

政院表示，明年度預算預計於8月15日行政院院會通過後，依法在8月底前送進立法院。8月15日之前，各機關若仍須微調者，會持續與主計總處研議調整，因此最終定案之109年度總預算，仍需等8月15日院會通過後才最終拍板定案。

(中時 )