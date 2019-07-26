王瞳、馬俊麟在本土劇《大時代》飾演情侶，戲外爆出假戲真做不倫戀，馬俊麟妻子今年6月在臉書以「王小姐」暗指婚姻遭王瞳介入，當時馬俊麟還聲稱是誤會，已斷聯王瞳，然而馬妻3天前又PO出「3人共吃便當文」，心痛發現第三者不是不吃，而是躲起來吃，引發輿論兩極反應，有王瞳、馬俊麟粉絲大罵PO文影射不顧老公形象，家庭事應該關起門來處理，但也有不少人力挺馬妻「看過馬太太臉書ig，很心疼她，產後辛苦帶著兩個小孩卻遇到這種風波，還有粉絲各種狠毒的攻擊，真的很慘。」

馬俊麟妻子在社群網站最近一篇PO文中寫著，「今年六月的時候，我發現多了一個人來吃這個便當。也許是靜茹給的勇氣，我們三個人坐下來談了。」暗指自己是在6月發現老公變心跡象，而追溯馬妻在這期間的PO文，都可明顯看出話中有話，字字句句令人揪心。

王瞳、馬俊麟疑入戲太深，假戲真做。(取自王瞳臉書)

馬俊麟老婆社群網站PO文：

6月12號：

認識一個人，愛上一個人，厭倦一個人，需要多久的時間？

當我在宇宙裡消失後，你會想我多久？

當痛苦過去了以後，愛會不會能被留下？

我想自己的悟性還不夠好，那麼多已經看清了的事，卻告訴自己仍無法看清。

6月13號：

好喜歡撫摸熟睡中的兒子的頭髮，軟軟的、香香的。不管是星星或元元，當他醒來後發現我在旁邊，都會以燦爛的笑容回報，療癒了有點産後憂鬱的我。

這讓我想到在我小時候的某個秋天，有一次午覺後睜開眼睛，除了看到窗外微微的陽光，也發現媽媽就坐在我旁邊，她溫柔地摸著我的頭髮，我仔細看她的眼眶還濕濕的，後來她問了我一個問題：「爸爸跟媽媽，你會選哪一個呢？」那時候我覺得這道題好難好難，接著就哭了。

星星元元出生後，習慣每天晚上九點半就寢的媽媽，四月底難得從澳門來台灣跟我一起照顧星星和元元，每個晚上大概只睡四個小時吧，真的很辛苦！白天補眠完看著她東忙西忙的，讓我想起很多小時候的事，如今不知不覺已經換我當媽媽了。

謝謝我的爸媽，謝謝您們努力了這麼多年，雖然最後還是在我十八歲那一年分開了，但您們完整了我的童年，給了我足夠的陪伴，我愛您們。

——半夜陪睡的媽媽有感而發

馬妻6月底發文暗指丈夫與王瞳已發展至互稱寶貝的關係。(取自王瞳臉書)

6月29號：

有人說婚姻是一場馬拉松，如果我是這場比賽的選手，那我應該算得上蠻認真的。

雖然路途好艱辛，自己跑的速度也不快，跌倒了好幾次，但隊友一直都沒放棄我，也不時鼓勵我，加上沿途的風光迷人，途中還多了兩個可愛的補給品加入，讓我充滿能量，我以為我能輕鬆的跑過終點，與隊友手牽手的完成賽事，到昨天為止我真的是如此認為的。

終於我發現，原來我跑的是接力賽，而且早在星星元元60天或更早的時候，手中的棒已經被互稱「北鼻」的她接走了，是我跑錯了賽道，是我一廂情願的以為理所定會當然。

對不起，我想，我真的盡力了，我花光了最後一口氣緊握著這場比賽的信物，可惜隊友卻已經跟她跑得好遠，遠到我已經看不到。

王小姐，謝謝妳，他很好，到目前為止他還是我覺得最好的隊友，希望你們能順利抵達終點，在虛幻與真實的世界裡，都能不負眾望，幸福到永遠。

我會好好的，一定要好好的。

6月30號：

我轉開了木塞，

將瓶子傾斜，

把寂寞倒進杯中，

給他二十分鐘獨處的時間，

好讓失落稍微揮發，

然後嚐一口那苦澀之中的酸，

回味，

直到自己喝醉為止。

7月3號：

隕石撞擊過後，世界摧毀了，最後存活的我們，也一起受傷了。

但我們仍記得這片地方的美好，所以選擇了更難實現的選項：一起讓這裡重生。

而世界，終有她毀滅的一天，希望當所有都消失時，愛仍能被留下。

#謝謝為我們點燈的大家

7月16號：

專注自己生命中的唯一，珍惜他們，愛護他們，教育好他們

#星星元元向前衝

7月23號：

與大家分享一個有趣的故事：

一個人吃晚餐其實蠻寂寞的，

所以2016年開始我們決定兩人一起分甘同味，

一開始的時候，那個便當菜色雖然不是很豐盛，

但肯定是經過悉心料理的，

我們從吃得不太飽，慢慢的一起努力，

菜色也豐富起來了。

但是，今年六月的時候，我發現多了一個人來吃這個便當。

也許是靜茹給的勇氣，我們三個人坐下來談了。

「一個便當兩個人分，其實已經要相惺相惜了，三個人到底要怎麼分？怎麼可能三人分？」我好奇的問

我想了許久：「你想吃嗎？如果你們快樂，我讓你們一起吃。」

「如果你不吃，我會拿來吃。」她回應

「........你......凖備要吃了嗎？」

「蓋子已經打開了，筷子也拿著了。」她笑了笑說

「而且你剛好也餓了對嗎？」我不知道哪來的冷靜

可能她覺得我很幽默，所以吱吱的笑了出來。

後來一些原因，她不敢吃了，然後她的支持者指著我說：「你都有一個便當了，怎麼那麼不知足？還連累無辜的人，難道不用出來道歉嗎？」我告訴她與他，只要他們能改，這些委屈，我能呑。

一個月過去了，我發現，這個便當她不是不吃了，而是躲在更隱密的地方吃，也吃得挺開心的，我想機會已經給夠多了。

最後只想跟你們說：「愛是成全，祝你們用餐愉快。」

#相信嗎 #以上談話絕非虛構 #妳怎麼敢說得出口

據悉，馬俊麟為了取得老婆原諒，曾下跪磕頭１小時，但老婆仍執意PO出23號這篇便當文；而昨晚《中國時報》率先爆出妻子帶著小孩離家出走一事，馬俊麟還一度怒開直播駁斥，但在妻子親口承認有離家2天後，馬俊麟的澄清直播也因被打臉自刪。

(中時電子報)