來自日本的百年品牌「DONQ東客麵包」，26日與旗下知名可頌品牌Mini One一同首次進駐大新竹地區，至遠東SOGO新竹巨城店展店，日式製程歐式口味的東客麵包，來台深耕已28年，此次終於來到大新竹地區與民眾見面。

遠東SOGO新竹巨城店指出，東客麵包此次至BIG CITY館3樓設店，前身「藤井麵包店」是於1905年創業於日本神戶，至今歷史已超越百年，其從街邊的小麵包店開始做起，1966年在東京的青山開設直營店，從此在日本捲起一陣法國麵包的風潮，牽引日本對法國文化的鍾情，更曾在有麵包界奧林匹克之稱的「世界盃烘焙賽」中，大獲全勝。

東客麵包的經典商品有法國麵包、布里歐類麵包、丹麥類麵包、可頌類麵包等，人氣商品「葡萄形麵包」使用美國加州葡萄乾浸漬萊姆酒所製成的，是深受大人小孩所喜愛的暢銷商品；「明太子法國麵包」使用的明太子醬是以珍貴的鱈魚卵用鹽、辣椒醃製而成，經過特別處理，是日式料理的高級食材，搭配東客道地的法國麵包，成為最受歡迎的人氣商品。

Mini One則承續東客麵包追求道地原味的專業技術及法式風味，提供小巧道地的4款現烤可頌。

開幕期間27日至28日憑SOGO百貨BIG CITY館當日不限金額發票至Mini One消費滿200元即可獲贈Mini One原味迷你可頌5顆兌換券，至東客麵包消費滿300元，贈高級吐司兌換券，各限量100張，贈完為止。

(中時 )