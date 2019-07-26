金鶯與天使兩隊上演一場16局的惡戰，耗時6小時19分才結束，金鶯畢亞(Jonathan Villar)敲出超前2分炮後，因陣中牛棚燒光只好派外野手威克森(Stevie Wilkerson)客串投手，沒想到天使打者反而打不好，連讓包含普侯斯(Albert Pujols)在內打者三上三下，順利助金鶯以10比8拿下勝利，威克森更是大聯盟史上首位拿下救援成功的野手。

兩隊至9局以5平進入延長賽，10至14局沒有一方能突破僵局，第15局雙方再互攻下3分，以8比8進入第16局。16局上半金鶯畢亞敲出超前2分炮，不過此時金鶯已動用9名投手車輪戰，燒光牛棚後不得已只好派出外野手威克森客串投手，結果效果竟出乎意料地好。

威克森球速最快僅56英里(約90公里)，先讓古德溫(Brian Goodwin)擊出飛球遭接殺，再讓卡洪(Kole Calhoun)擊出滾地球出局，最後再讓「生化人」普侯斯敲出飛球形成第3個出局數，順利為金鶯守下勝利，也結束這場昏天暗地的16局惡戰。

時勢造英雄，威克森擔任終結者投1局14顆球、有10顆好球，成為自1969年啟用官方統計以來，首次救援成功的野手。

(中時電子報)