台南市仁德區文賢路今天凌晨發生一起死亡車禍，就讀台南某私立大學的兩名21歲澳門僑生駕車外出，疑因車速過快自撞路樹，負責駕駛的周姓僑生受輕傷，副駕駛座的林姓同學卻傷重不治，警方調查，兩人未喝酒、酒測值0，但周男有繫安全帶，事故原因仍待釐清調查。

這起車禍發生在26日凌晨1點半左右，事發當時，周男駕著白色轎車載林男，未料，行經仁德區文賢路中洲路段時，卻不知何故突然失控撞上路燈、路樹，整台車的車頭全毀、車門凹陷變形。消防員獲報後趕到場協助救出受困在副駕駛座的傷者，但林被救出當下已無生命跡象，送醫搶救宣告不治，駕駛則僅受輕傷。

周、林都是從澳門來台讀大學的僑生，當晚相約一起開車外出，凌晨行經文賢路北往南時不明原因失控自撞路樹路燈，有繫安全帶的周男傷勢較輕，林男卻因受困凹陷車體內喪命，至於為何轎車會失控自撞，警方正進一步釐清案情。

(中時 )