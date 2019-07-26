北市大同民權西路某巷口內下午發生一名女子輕生不治身亡，據悉，趕到現場的警消對女子緊急實施CPR，但急救無效。

北市1名59歲王姓女子，26日下午5時許在民權西路某大樓輕生，因頭、胸多處重傷，當場宣告不治，檢警初步了解，王女疑有憂鬱症，之前就曾向家人吐露輕生念頭，下午獨自外出，不排除她可能尋短，警方現已調閱樓層、電梯監視器釐清事故發生原因。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)