疑憂鬱症纏身 北市59歲女子輕生不治 17:552019/07/26 中時電子報 湯萱樂,中國時報、 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市民權西路驚傳女子墜樓 到院前死亡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市大同民權西路某巷口內下午發生一名女子輕生不治身亡，據悉，趕到現場的警消對女子緊急實施CPR，但急救無效。 北市1名59歲王姓女子，26日下午5時許在民權西路某大樓輕生，因頭、胸多處重傷，當場宣告不治，檢警初步了解，王女疑有憂鬱症，之前就曾向家人吐露輕生念頭，下午獨自外出，不排除她可能尋短，警方現已調閱樓層、電梯監視器釐清事故發生原因。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #女子 #死者 #急救 #死亡 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 哥悲痛認屍 發現死者不是弟 04:112019/07/22 地方新聞 車禍協調不成 女再酒駕連3圈衝撞4車 09:252019/07/22 社會 板橋站女子墜落 台鐵上下行都遭殃 13:472019/07/22 生活 板橋車站女子墜軌 命危送醫 14:172019/07/22 社會 內湖康樂街工地墜樓 死者為通緝犯 17:102019/07/22 社會 剛退休就過世 退休金應併遺產稅申報 11:122019/07/23 財經 繼承退休金 留意三種課稅方式 04:102019/07/24 金融．稅務 疑不滿前夫花心 狠前妻下手斷根 14:372019/07/25 社會 女私密處頻整型 只為配合男友「驚人」尺寸 16:032019/07/25 社會 性侵累犯隨機第5犯 惡狼再判10年半 17:552019/07/25 社會 社會熱門新聞 陸女醫師嫁來台 夫手機驚見小三嬌喊：老公真厲害 - 社會 疑憂鬱症纏身 北市59歲女子輕生不治 - 社會 有貔貅？家中珠寶離奇消失 原來都吞下肚 - 社會 路衝圍牆設計像馬路 用路人傻傻直行恐上天堂 - 社會 - 中時 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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