新竹縣頭前溪南岸經典自行車道二重埔接竹東河濱公園段未來完工後，可串聯大新竹地區自行車道路網，更具效益。（莊旻靜翻攝）

可望從海騎到山！新竹縣頭前溪南岸經典自行車道二重埔接竹東河濱公園段，26日正式開工，預計明年5月30日完工，此段工程全長約17.2公里，將頭前溪自行車道延伸至竹東河濱公園，也提升大新竹自行車道整體建設效益。

新竹縣長楊文科、竹東鎮長羅吉祥、多名地方人士26日出席動工典禮，也期望未來完工後，能延伸現今自行車道，串聯新竹市、新竹縣道路，可使自行車友自由串聯，飽覽大新竹風光。

新竹縣政府於2013年向教育部體育署爭取1875萬元，施作中正橋下至竹東二重埔段，沿台68線快速道路南岸的自行車路網，但因延伸至竹東河濱生態公園路段，受限於地形及河川防洪等因素，則需繞經竹東鎮中興路再接往河濱公園，使車道無法串連。

新竹縣政府再度向體育署爭取經費，由體育署補助5600萬、縣府自籌2400萬，爭取延伸工程，施工主要內容將新建自行車橋樑2座、自行車道全長約4600公尺及寬度3公尺，以及1處自行車休憩站、自行車棧橋250公尺、交通號誌標線、綠美化等工程。

透過此路段自行車道打通，未來自行車友可銜接現有頭前溪自行車道，往西可至新竹市南寮，往東則可延伸至竹東生態河濱公園，繼而串聯台三線，使自行車友可欣賞沿線的新竹地區風景。

(中時 )