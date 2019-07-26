可望從海騎到山！新竹縣頭前溪南岸經典自行車道二重埔接竹東河濱公園段，26日正式開工，預計明年5月30日完工，此段工程全長約17.2公里，將頭前溪自行車道延伸至竹東河濱公園，也提升大新竹自行車道整體建設效益。
新竹縣長楊文科、竹東鎮長羅吉祥、多名地方人士26日出席動工典禮，也期望未來完工後，能延伸現今自行車道，串聯新竹市、新竹縣道路，可使自行車友自由串聯，飽覽大新竹風光。
新竹縣政府於2013年向教育部體育署爭取1875萬元，施作中正橋下至竹東二重埔段，沿台68線快速道路南岸的自行車路網，但因延伸至竹東河濱生態公園路段，受限於地形及河川防洪等因素，則需繞經竹東鎮中興路再接往河濱公園，使車道無法串連。
新竹縣政府再度向體育署爭取經費，由體育署補助5600萬、縣府自籌2400萬，爭取延伸工程，施工主要內容將新建自行車橋樑2座、自行車道全長約4600公尺及寬度3公尺，以及1處自行車休憩站、自行車棧橋250公尺、交通號誌標線、綠美化等工程。
透過此路段自行車道打通，未來自行車友可銜接現有頭前溪自行車道，往西可至新竹市南寮，往東則可延伸至竹東生態河濱公園，繼而串聯台三線，使自行車友可欣賞沿線的新竹地區風景。
(中時 )
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