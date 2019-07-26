崔麗君介紹插畫設計靈感來源。（新光三越提供）

陳炳成介紹娃娃活玩木頭展區展品。（新光三越提供）

陳佩吟介紹「粉紅蘋果島」展區。（新光三越提供）

新光三越每年夏天舉辦的「這夏系列」活動至今吸引數百萬消費者參觀，今年「這夏有木憩」昨（25日）於台北天母店展開，邀來插畫設計師崔麗君繪製各式各樣的可愛動物，讓展場充滿童趣，彷彿一本可動、可玩的互動式繪本，在隧道式的展區設計還營造出「夢遊仙境」般的奇幻氛圍。

在4大展區中，參展藝術家有為了心愛寶貝而製作各式各樣玩具的「娃娃活玩木頭」陳炳成（大炳）；以禮物為出發、希望讓人感受手作溫度的「心藝十三生活創藝」陳佩吟；用木偶表達對樹的感恩與珍惜的銀濟春；來自不同領域賦予出木創不同生命的「夢基地木創」翁仁彬和劉珊珊。

這次展覽有4大主題，「木偶秘密隧道」有7個不同的小故事，每個故事珍藏對於生命的傷心與感動；「粉紅蘋果隧道」展示粉嫩嫩的蘋果系列作品，帶給人快樂與正向能量；「好玩動物隧道」藉由各式互動作品讓整個展區都活了起來；「甜點大樹基地」運用生活中的用品與木頭藝術結合完美憩味創作。

(中時 )