台南市府爭取到第15屆亞太蘭展主辦權，現場升起國旗。（台南市政府提供）

台南市府團隊獲得亞太蘭花會議理事會全體委員一致支持，取得第15屆亞太蘭展主辦權，並與理事會成員合影。（台南市政府提供）

正於馬來西亞舉辦的2019年亞太蘭花會議暨展覽，26日下午正式宣布台南市拿下2025年「第15屆亞太蘭花會議暨展覽」主辦權，台南市長黃偉哲得知消息後表示，能獲得此國際性大型展覽的主辦權，無疑是國際蘭花界對台南的一大肯定。

因WBSC世界盃少棒錦標和登革熱防疫兩頭忙的黃偉哲，為爭取第15屆亞太蘭展主辦權，特別指派副市長許育典代表台南市政府，並偕同台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘及祕書長曾俊弼共赴馬來西亞爭取，更特聘台大園藝系張耀乾教授作為報告演講者，努力爭取主辦權。

26日下午亞太蘭花會議理事會在婆羅洲古晉會展中心宣布第15屆主辦國得主，確認2025年亞太蘭花會議暨展覽將在台南市舉辦，證實台南歷年在國際蘭展承辦成果實力大獲亞太蘭展理事會的支持，這也是黃偉哲市府團隊在國際性活動爭取上，首次展現亮麗成果。

黃偉哲表示，蘭花是台灣農業最有競爭力的產業，從過去蘇煥智前縣長、賴清德前市長時期，到現在新市府團隊，已舉辦15年之台灣國際蘭展，每年都吸引世界各國蘭花專家學者、買主及遊客到此，2019台灣國際蘭展之3至5年國際訂單高達113.1億元，參展國更多達43國。

台南市政府表示，會用心籌備2025年第15屆亞太蘭花會議暨展覽，相信台南挾著蘭花產業聚集地、數十年辦蘭展經驗，以及極佳的城市風貌之優勢，一定能在2025年成功地向世界傳遞台南城市及蘭花的美好。

(中時 )