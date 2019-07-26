台南市大觀音亭暨祀典興濟宮連續8年與成功大學人文社會科學中心合作，舉辦多場宗教學術研討會，今年廟方選定觀音信仰為主題，成大再找金門大學，聯手大陸學者，9月一起前往越南河內舉辦「亞洲觀音與女神國暨學術研討會」，將發表28篇論文，針對觀音文化差異性進行交流。

台灣的觀音文化傳承自大陸，卻有在地風格，越南更有在地女性成為觀音神明的故事，宗教經過在地化，展現出來不同的信仰風格，成為學者好奇研究的議題。

台南市大觀音亭暨祀典興濟宮近年不斷邀請學術單位探討亞洲神明文化，包括保生大帝、月老與觀音佛祖等，各神明經過不同地方的習俗，產生文化差異。

台南市大觀音亭暨祀典興濟宮的信仰學術研討會，不限於廟內神明，學者會找出亞洲各地有特色的神明，透過研究找出差異性，在學術研討會後發表論文集。

原本在成大人文社會科學中心，轉任金門大學人文社會學院院長的陳益源教授，今年9月將結合成大、金大與台南市大觀音亭暨祀典興濟宮的資源，邀請大陸宗教學者前往越南，3方準備發表28篇觀音學術論文，對大陸、台灣與越南三地的觀音文化進行學術交流。

陳益源表示，預計完成研討會後，今年底在台灣與越南同步出版中文、越文版論文集，展現推動觀音信仰研究的具體成效，發揚觀音信仰的具體影響。

(中時 )