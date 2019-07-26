頭份運動公園水漾步道遭家長投訴滿布青苔。（巫靜婷翻攝）

頭份市公所緊急派人進行清苔作業。（巫靜婷翻攝）

目前步道上的黑色青苔已清除，但民眾質疑問題應要治本，市公所回應將研擬方案改善。（巫靜婷翻攝）

目前步道上的黑色青苔已清除，但民眾質疑問題應要治本，市公所回應將研擬方案改善。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣頭份運動公園水漾步道是夏日戲水的好去處，不料卻有家長投訴，24日下午帶小孩到水漾步道玩水，孩子才剛踏進步道就慘摔撞擊頭部，過沒多久又目睹另名小孩滑倒，仔細一看發現步道滿是黑色青苔，希望市公所重視設施安全維護，消息一出，公所緊急派人清除，並承諾加強巡檢。

迎接炎炎夏日，頭份市公所為了讓過暑假的兒童有個安全戲水、消暑的環境，每周二、三、五及周末假日開放頭份運動公園水漾步道戲水設施，除了現有水道，一旁的噴水設施也吸引大、小朋友湧入清涼一下，不料卻有家長投訴步道暗藏危機。

家長24日晚間向頭份市代會主席温俊勇投訴，稱當天帶小孩到水漾步道玩水，小孩剛走進水步道就馬上滑倒，後腦杓撞擊水泥邊角，不到30分鐘又看見另名小孩滑倒，起初只見地面有黑色髒汙，直到靠近一看才發現全是青苔，家長質疑水道為遊戲場所，小孩不可能定點不動，市公所應積極解決青苔問題。

温俊勇接獲投訴立即通知市公所進行清苔作業，他指出，水漾步道地磚採混泥土壓花設計，由於表面較平滑，經陽光曝曬又逢水勢浸潤青苔容易滋生，治本作為應重新檢討鋪面設計，若市公所於下個會期提案，代表會將同意相關墊付案。

市長羅雪珠表示，公所每周一、四保養期間均會以高壓沖洗機進行水道青苔，後續將請管理人員加強環境衛生巡查，至於民眾希望改善水漾步道的鋪面設計，市公所將積極研擬方案改善設施的安全性。

(中時 )