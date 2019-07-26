1939年費雯麗與克拉克蓋博主演的《亂世佳人》上映後，成功擄獲無數觀眾的心。時隔80年，電影公司重新上映這部影史首部榮獲10項奧斯卡殊榮的作品，也重新釋出電影海報與預告。

《亂世佳人》被美國電影協會評選為20世紀最偉大的電影之一，獲得包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角與最佳改編劇本與最佳女配角等10項奧斯卡大獎，也是美國影史觀影人數最多的電影，在考慮通膨之後，《亂世佳人》應是全球最高票房的電影。

費雯麗在片中完美地詮釋了郝思嘉的每一個面向，她美麗、高傲且擅長利用自己的優勢，堅強勇敢地面對命運給予的各種挑戰；而克拉克蓋博飾演的白瑞德雖然是個浪子，但是對郝思嘉卻是一見鍾情、一往情深，這兩人相遇在大時代戰火來臨之前，歷經亂爭帶來的無情動盪與命運的考驗，郝思嘉不怨天尤人，在亂世中展現她的美麗、智慧與勇氣，迎向每一天的挑戰。

《亂世佳人》8月30日起將在全台27家戲院上映，各縣市戲院名單如下：

台北市：信義威秀影城、美麗華大直影城、美麗新大直皇家影城、國賓大戲院、國賓影城@台北微風廣場、國賓影城@台北長春廣場、華威天母影城、喜樂時代影城南港店、誠品電影院、光點華山電影館。

新北市：美麗新淡海影城、板橋秀泰影城、喜樂時代影城永和店。

桃園：統領威秀影城、美麗新台茂影城、SBC星橋國際影城。

新竹：巨城威秀影城。

台中：TIGER CITY威秀影城、台中站前秀泰影城。

嘉義：嘉義秀泰影城。

台南：台南南紡威秀影城、台南真善美劇院。

高雄：高雄大遠百威秀影城，MLD影城。

屏東：國賓影城@屏東環球購物中心。

宜蘭：新月豪華影城。

金門：國賓影城@金門昇恆昌金湖廣場

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