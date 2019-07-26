由經典手遊改編的動畫電影《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》時隔三年推出續集，除找來網紅蔡阿嘎配音紅鳥銳德，讓同為網紅的理科太太與當肯也友情獻聲。

對於本次配音挑戰，蔡阿嘎認為其實這更像是出道12年的紀念里程碑，他談到了自己與銳德的相似之處：「我們的個性跟成長背景其實很像，而且內心都很善良！」他認為配音的時候會變得比較內斂，「觀眾一開始可能會以為銳德是哪一個帥哥配音老師，結果出了戲院才發現竟然是蔡阿嘎！」

客串「粉姬」的理科太太，配音初體驗讓她「面癱」失守，一向語氣平淡的她，被聲音導演再三要求「臉部肌肉再用力些！」讓她在錄音室敢怒不敢言大喊「吃不消」。知名插畫家當肯本身就對配音工作有著濃厚興趣，擔任豬豬島中的天才博士「蓋仙」。從來沒有以真面目出現觀眾面前的當肯，超有磁性的嗓音早在網路上有著一票忠實聽眾，這次依舊戴起了大家最熟悉的面具，分享了配音不為人知的酸甜苦辣：「要在最準確的時間點，將情緒表達出來是最難的地方！」電影8月14日在台上映。

(中時 )