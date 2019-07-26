小金門的芋鄉泡菜，讓人垂涎三尺。（李金生攝）

在中央、地方各地服務多年的副縣長黃怡凱，對家鄉好口味「桶餅」念念不忘。（李金生攝）

烈嶼鄉遍布精神標語和人文景觀，業者巧妙創作紀念小物。（李金生攝）

魔術師應邀在成果展中表演，傳達小金門的吃喝玩樂也有新花樣。（李金生攝）

20家接受輔導的地方業者，在成果展中一起加油打氣。（李金生攝）

烈嶼鄉地方產業推廣發展計畫，在當地文化館發表輔導成果。（李金生攝）

小金門離島有讓人垂涎的美食，也有洋溢鄉居野趣，聽得到海浪聲的民宿。縣府與烈嶼鄉公所輔導20家業者，量身打造新形象並輔導整合行銷，期待吃好、玩好的遊客，來了就不想走，走了還想再回來。

縣府建設處今天在烈嶼鄉文化館發表輔導成果，在中央、地方各地服務多年的副縣長黃怡凱，就對小金門的「桶餅」讚不絕口，希望在開發許多創新吃法後，讓旅外鄉親和遊客品嘗到新滋味。

烈嶼鄉長洪若珊也提到，小金門有很多傳統和特色美食，這次成果展中看到業者「鄰家廚房」的籃裝「油飯」，就讓她感動到不行，期待未來有更多青年回故鄉傳承古早味，讓老口味在轉型、創新後帶來新發展。

這項推廣計畫共輔導金瑞成貢糖、紅高粱餅店、合成餅店、金讚麵線、妙香小吃、新大同餐飲、貓公石海景民宿、尚品源民宿、金典民宿、鶴山窯、三層樓芋頭餐館、嘉年華冰果室、北街古早味、茗茶求好、正好麵線、一家門民宿、咪兒民宿、國境之西、玩美離島租車、鄰家廚房等20家地方業者，重點在於空間場域改造與美化、伴手禮開發及包裝設計、營運體質診斷、社群網路與媒體整合行銷。

其中，參與場域環境改造的金瑞城貢糖、三層樓芋頭餐館、北街冰店、嘉年華冰果室，在加強遊客品牌印象、拍照打卡、提升環境舒適度後，都有效提升遊客停留時數。同時也透過電視媒體專題介紹，強化小金門離島與遊客的互動與黏著度。

(中時 )