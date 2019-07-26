北市大安區濟南路三段的私宅「虹廬」，為國寶級建築師王大閎作品，4月經北市文資審議委員會列為歷史建築，由於此舉影響建物改建規範，住戶不滿表示，建築斑駁漏水，且內部設計早已更動，文資委員卻強行指定，影響都更權益，十分不合理。

虹廬於1965年完工，為現代主義特色四層樓集合住宅，一樓一戶，外觀立面和天井具特色，王大閎兒子去年6月申請虹廬為歷史建築，北市文資委員今年投票通過，不過住戶憂心影響房價，揚言抗爭到底，已向北市府提出訴願。

虹盧住戶表示，建物屋齡超過50年，房子多處漏水、出現白蟻，且內外設計早已更動，缺乏歷史保存意義， 當初買也不知道建築師是王大閎，結果文資委員一句話就列為歷史建築，導致都更權益受損，十分不公平。

北市議員李慶元質疑，王大閎兒子若要紀念父親，應該要自行埋單都更設計費，而不是讓其他住戶承擔，且王大閎在北市一共設計了105處建物，其中1971年前的建物就高達54處，目前尚有5處私宅，文化局是否要一併列管？

對此，文化局副局長田瑋表示，其實住戶可以參加都更，只是須依《文資法》提交「修復再利用計畫」 ，計畫加設計費用可能達4、500萬 ，設計費用政府可補助到80％，特別情況可全額補助。

北市都市更新處表示，依《都市更新建築容積獎勵辦法》第9條，虹廬若位於都市更新範圍內，且依文化局核准的修復再利用計畫提送更新事業，除虹廬本體不計入容積外，實際修復多少樓地板面積就能獲得多少容積獎勵，以虹盧總樓地板面積為例，可另外獲得9百平方公尺容積獎勵，不過目前未接到當地街廓有提出都更申請。

(中時 )